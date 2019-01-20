В Баку автобус сбил и нанёс травмы пожилой женщине - ФОТО

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся получением пешеходом травм

20 января, 2019 12:30

© Foto: "Report" https://report.az/storage/news/fc2cb5c9efc6dc0a5cab3c8f3d0c60b3/9e1cbc13-41f6-45e2-92ae-9bfc55100abd_292.jpg Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся получением пешеходом травм. Как передаёт Report, ДТП произошло возле станции метро «Халглар достлугу». Пассажирский автобус №15 сбил женщину возрастом примерно 58-60 лет. В результате, у пешехода сломалась нога. Пострадавшая была доставлена машиной скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3. Ранее сообщалось, что в Баку автобус сбил насмерть пешехода.

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