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    В Баку автобус сбил и нанёс травмы пожилой женщине - ФОТО

    В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся получением пешеходом травм
    © Foto: "Report"

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся получением пешеходом травм.

    Как передаёт Report, ДТП произошло возле станции метро «Халглар достлугу».

    Пассажирский автобус №15 сбил женщину возрастом примерно 58-60 лет. В результате, у пешехода сломалась нога. Пострадавшая была доставлена машиной скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3.

    Ранее сообщалось, что в Баку автобус сбил насмерть пешехода.

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