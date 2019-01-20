В Баку автобус сбил и нанёс травмы пожилой женщине - ФОТО

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Баку. 20 января. REPORT.AZ/ В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, завершившееся получением пешеходом травм.
Как передаёт Report, ДТП произошло возле станции метро «Халглар достлугу».
Пассажирский автобус №15 сбил женщину возрастом примерно 58-60 лет. В результате, у пешехода сломалась нога. Пострадавшая была доставлена машиной скорой помощи в Городскую клиническую больницу №3.
Ранее сообщалось, что в Баку автобус сбил насмерть пешехода.
Namiq HüseynovАвтор новости