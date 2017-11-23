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    В Баку автобус насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    По факту возбуждено уголовное дело

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    ***09:08

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пожилую женщину.

    Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Ясамальском районе.

    Так, на территории, более известной как "Шамахинка", переходившую дорогу по пешеходному переходу Шахзаде Гочу гызы Пашаеву 1963 г.р. сбил заезжавший на остановку пассажирский автобус №65. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

    По факту возбуждено уголовное дело. Водитель был задержан.

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