В Баку автобус насмерть сбил пожилую женщину на пешеходном переходе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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***09:08

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ В Баку пассажирский автобус насмерть сбил пожилую женщину.

Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие произошло в Ясамальском районе.

Так, на территории, более известной как "Шамахинка", переходившую дорогу по пешеходному переходу Шахзаде Гочу гызы Пашаеву 1963 г.р. сбил заезжавший на остановку пассажирский автобус №65. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. Водитель был задержан.