В Баку арестован водитель, попавший на видеокамеру при оказании сопротивления дорожной полиции - ВИДЕО

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Главное государственное управление дорожной полиции МВД Азербайджана прокомментировало распространенный в соцсети видеоматериал, в котором водитель оказывает сопротивление дорожной полиции.

Как сообщили Report в управлении, житель Ясамальского района Эльшан Магсудов задержан сотрудниками ДПС за езду 17 мая на автомобиле марки Hyundai Elantra с государственным регистрационным номером 90 LB 208 на встречной полосе.

Мужчина не подчинился законному требованию полиции. Водитель был доставлен сотрудниками пост-патрульной службы в 27-е отделение полиции Ясамальского района. В его отношении начато разбирательство. Собранные материалы направлены в суд. Решением Ясамальского районного суда, согласно ст. 535.1 Кодекса административных правонарушений, Э.Магсудов был арестован в административном порядке на 15 суток.