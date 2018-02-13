В Баку арестован совершивший нападение на коменданта представитель сексменьшинств

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Совершивший нападение на будку коменданта жилого дома, расположенного в Насиминском районе Баку, представитель сексменьшинств Гисмет Султанов, более известный как "Сабина", был арестован.

Как сообщает Report, в отношении задержанного некоторое время назад после инцидента Г.Султанова возбуждено уголовное дело по статье 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Решением Насиминского районного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Затем Г.Султанов был переведен в Бакинский следственный изолятор. В его отношении проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что из-за отключения электроэнергии в одном из домов в Насиминском районе Г.Султанов совершил нападение с ножом на будку коменданта. Видео инцидента было снято одним из граждан, проживающих в здании, и распространено в социальной сети.

Затем в интервью журналистам Г.Султанов заявил, что причиной нападения на коменданта было не только прекращение подачи электроэнергии. По его словам, комендант не хотел, чтобы он проживал в этом здании.

После инцидента сотрудники 19-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции доставили Г.Султанова в отделение, где он дал объяснения, а после достижения примирения с потерпевшим был отпущен на свободу.