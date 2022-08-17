В Баку арестован подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны.

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По факту убийства 15 августа Ниямеддина Мурадова в Насиминской районной прокуратуре было заведено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Затем прокуратура переквалифицировала статью на 120.2.2 (убийство из хулиганских побуждений).

Подозреваемый в совершении преступления Бахтияр Гараев был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Покойный Н.Мурадов был ветераном ветеран Отечественной войны. Он был награжден медалью "За освобождение Губадлы".