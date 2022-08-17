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В Баку арестован подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны

В Баку арестован подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны.
Происшествия
17 августа 2022 г. 10:04
В Баку арестован подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны

В Баку задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ветерана Отечественной войны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

По факту убийства 15 августа Ниямеддина Мурадова в Насиминской районной прокуратуре было заведено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство). Затем прокуратура переквалифицировала статью на 120.2.2 (убийство из хулиганских побуждений).

Подозреваемый в совершении преступления Бахтияр Гараев был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. По решению суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Покойный Н.Мурадов был ветераном ветеран Отечественной войны. Он был награжден медалью "За освобождение Губадлы".

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Vətən müharibəsi iştirakçısını qətlə yetirən şəxs həbs edilib

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