В Баку арестован мужчина, подозреваемый в совершении преступления в отношении малолетнего ребенка - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Баку арестован мужчина, подозреваемый в совершении преступления против малолетнего ребенка.

Об этом Report сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

Отмечается, что 8 августа в Сабаильской районной прокуратуре по ст. 150.3.3 УК было возбуждено уголовное дело в отношении Аббаса Мурада 1983 г.р., совершившего в отношении проживающей в Баку малолетней Нигяр Гусейновой (имя и фамилия условные) действия сексуального характера.

По делу была назначена судмедэкспертиза, допрошены свидетели и проведены другие неотложные следственные действия. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий А.Мурад был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

Решением районного суда в его отношении избрана крайняя мера пресечения в виде ареста.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.