В Баку арестован глава турагентств, присвоивший средства более 20 клиентов

Учредитель частных туристических агентств JOY TOUR и JOY TRAVEL Рашад Искендер оглу Ильясов арестован по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает Report со ссылкой на Генеральную прокуратуру, такое решение принял суд по ходатайству следствия.

По данным прокуратуры Хатаинского района, Ильясов, используя свое служебное положение, обманул более 20 клиентов, обратившихся с целью приобретения турпакетов и авиабилетов, присвоил их деньги и потратил на личные нужды.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество, совершенное повторно), 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР.

В рамках предварительного следствия назначена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности компаний JOY TOUR и JOY TRAVEL. Ее проведет Палата аудиторов Азербайджана для определения суммы ущерба и установления всех причастных к правонарушениям лиц. По итогам проверки будет обеспечено привлечение к ответственности всех участников преступления.