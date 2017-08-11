В Баку арестован сбивший женщину-пешехода и сбежавший с места ДТП водитель

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарской районной полиции и прокуратуры, был задержан и передан следствию водитель, совершивший на территории района аварию и сбежавший с места происшествия.

Как передается Report, об этом сообщается в совместной информации управления полиции и прокуратуры города Баку.

За факт наезда 4 августа на переходящую дорогу Гусейнову Тарану Гусейн гызы автомобилем марки "Opel Vectra" с государственным номерным знаком 10-UR-883, управляемым Агаевым Ильхамом Шахин оглу 1972 г.р., в следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.1 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В результате проведенных безотлагательных оперативно-следственных мероприятий Ильхам Агаев 9 августа был задержан в качестве подозреваемого, был обеспечен защитником и допрошен.

И.Агаев был задержан в качестве подозреваемого, ему были предъявлены обвинения по названным статьям УК, по решению суда в отношении него была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу продолжаются необходимые следственные действия.