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    В Баку 82-летний мужчина застрелился, написав предсмертное письмо

    Тело Арифа Гаджиева передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Баку 82-летний мужчина выстрелил себе в сердце.

    Как передает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

    Оставив предсмертное письмо, житель поселка Маштага Гаджиев Ариф Али оглу 1935 г.р. застрелился на глазах у супруги.

    Тело А.Гаджиева было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    В письме А.Гаджиев написал, что не выдерживает продолжительную болезнь и по этой причине решился на суицид.

    По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК. 

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