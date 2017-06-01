В Баку 82-летний мужчина застрелился, написав предсмертное письмо

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В Баку 82-летний мужчина выстрелил себе в сердце.

Как передает Report, инцидент зарегистрирован в Сабунчинском районе.

Оставив предсмертное письмо, житель поселка Маштага Гаджиев Ариф Али оглу 1935 г.р. застрелился на глазах у супруги.

Тело А.Гаджиева было передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

В письме А.Гаджиев написал, что не выдерживает продолжительную болезнь и по этой причине решился на суицид.

По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК.