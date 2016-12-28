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    В Баку 65-летний мужчина покончил с собой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 65-летний мужчина покончил с собой.

    Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

    Согласно информации, тело жителя поселка Рамана города Баку Мехдиева Миррагима 1951 года рождения было найдено в подвале его дома в повешенном состоянии на электрическом кабеле. 

    Было установлено, что он покончил с собой. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, уточняются причины самоубийства. 

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