Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 65-летний мужчина покончил с собой.

Об этом Report сообщили в Сабунчинской районной прокуратуре.

Согласно информации, тело жителя поселка Рамана города Баку Мехдиева Миррагима 1951 года рождения было найдено в подвале его дома в повешенном состоянии на электрическом кабеле.

Было установлено, что он покончил с собой.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 125 (доведение до самоубийства) УК, уточняются причины самоубийства.