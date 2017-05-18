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    В Баку 51-летний мужчина получил ножевое ранение

    Галиб Ибрагимов из-за полученных ранений был госпитализирован© Courtesy İmage

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ В Баку произошел инцидент с поножовщиной.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован на территории Насиминского района.

    Так, Галиб Вагиф оглу Ибрагимов 1966 г.р. повздорил с неизвестным ему лицом на территории, более известной как круг 3-го микрорайона. В ходе спора он был ранен ножом. Из-за полученных ранений Г. Ибрагимов был доставлен в больницу.

    По факту сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП ведется расследование.

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