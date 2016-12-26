Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 26-летняя девушка выпрыгнула с балкона на 3-м этаже здания.

Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу: Сураханский район, поселок Ени Гюнешли, жилой массив Д.

Согласно информации, Пашаева Нармина Фирудин гызы (1990 г.р.) попыталась покончить с собой, выпрыгнув с балкона третьего этажа. Она получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Городскую клиническую больницу №3.

Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По факту ведется расследование в Сураханской районной прокуратуре.