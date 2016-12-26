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    В Баку 26-летняя девушка выпрыгнула с балкона

    По факту ведется расследование в Сураханской районной прокуратуре

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В Баку 26-летняя девушка выпрыгнула с балкона на 3-м этаже здания. 

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован по адресу: Сураханский район, поселок Ени Гюнешли, жилой массив Д.

    Согласно информации, Пашаева Нармина Фирудин гызы (1990 г.р.) попыталась покончить с собой, выпрыгнув с балкона третьего этажа. Она получила тяжелые телесные повреждения и была доставлена в Городскую клиническую больницу №3.

    Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

    По факту ведется расследование в Сураханской районной прокуратуре.

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