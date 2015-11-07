В Баку 24-летнего парня ранили ножом

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).
Согласно информации, в поселке Балаханы житель города Баку Акберов Натиг Рагим оглы (1989 г.р.) нанес тяжелое ножевое ранение Юсифову Эмину Халид оглу (1991 г.р.).
В результате проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий Н.Акберов был задержан.
По данному факту ведется расследование.
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