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    В Баку 24-летнего парня ранили ножом

    Инцидент произошел в поселке Балаханы

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошла поножовщина. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).

    Согласно информации, в поселке Балаханы житель города Баку Акберов Натиг Рагим оглы (1989 г.р.) нанес тяжелое ножевое ранение Юсифову Эмину Халид оглу (1991 г.р.). 

    В результате проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий Н.Акберов был задержан.

    По данному факту ведется расследование.

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