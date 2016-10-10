В Баку 52-летний мужчина получил ножевое ранение

10 октября, 2016 13:20

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Баку 52-летний мужчина получил ножевое ранение. Как сообщает Report, житель Баку Заур Алескеров (1996 г.р.) на почве конфликта нанес Фаттаху Аллахвердиеву (1964 г.р.) ножевое ранение. Инцидент произошел напротив дома 28 по улице Д.Нахчыванского. Ф.Аллахвердиев госпитализирован в городскую клиническую больницу №3. Его состояние тяжелое. З.Алескеров задержан сотрудниками правоохранительных органов. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 126 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК, следствие продолжается.