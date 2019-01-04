В Баку поспоривший с родителями 13-летний подросток пытался совершить суицид

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Баку подросток пытался совершить суицид.

Как сообщает Report, проживающий в доме по улице Х.Мамедова Хатаинского района Ф.М. 2005 г.р. пытался совершить суцид, приняв таблетки.

Подросток был незамедлительно доставлен в больницу, что и спасло ему жизнь. Его состояние расценивается как средней тяжести.

В ходе расследований выяснилось, что 13-летний Ф.М. пытался покончить с собой из-за спора с родителями.