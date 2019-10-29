​В бакинской больнице скончался получивший травму в Тертере мужчина

Пострадавший в Тертерском районе мужчина скончался в одной из больниц в Баку.

Как сообщает Report, 24 октября Сади Рагимов получил травму в Тертерском районе и для лечения был доставлен в Республиканскую клиническую больницу имени академика М.А.Миргасымова в столице.

Спустя три дня - 27 октября С.Рагимов скончался в этой больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Азербайджана, ведется расследование.