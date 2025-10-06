Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В бакинском суде представлены документы о ракетных ударах ВС Армении по Гяндже

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 14:20
    В бакинском суде представлены документы о ракетных ударах ВС Армении по Гяндже

    В Бакинском военном суде продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения.

    Как сообщает Report, на судебном заседании были зачитаны документы о ракетных ударах по городу Гяндже во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

    В представленных документах отмечается, что вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права, включая Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения, нанесли удары по жилым районам Гянджи, находящейся далеко от линии фронта. Ракетные атаки типа 9К58 "Смерч" (БМ-30) и 9К72 "Эльбрус" были осуществлены 4, 5, 8, 11 и 17 октября 2020 года. Целями обстрелов стали жилые кварталы, а также хорошо различимые образовательные и медицинские объекты, в результате чего удары пришлись по мирным жителям, не участвовавшим в боевых действиях.

    В результате атак были умышленно убиты 26 человек, в том числе 10 мужчин, 10 женщин и 6 несовершеннолетних. Еще 175 человек получили ранения различной степени тяжести - 61 мужчина, 66 женщин и 48 несовершеннолетних. Удары сопровождались масштабными разрушениями и уничтожением большого количества имущества гражданского населения, что не имело военной необходимости и квалифицируется как террористические и иные преступления.

    В ходе расследования по каждому эпизоду были проведены осмотры мест происшествий, судебно-медицинские экспертизы тел погибших, получены медицинские заключения, опрошены свидетели, законные представители погибших и раненых, а также выполнен ряд других следственных действий.

