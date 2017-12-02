В Бакинском метрополитене задержан карманник

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сотрудниками Отдела полиции в метрополитене Главного управления полиции г. Баку были проведены оперативные мероприятия в направлении установления личности и задержания лица, занимавшегося карманными кражами на станциях метро.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий начатых на основании обращений жительницы города Баку Рены Гаджиевой, жителя Нефтчалинского района Саида Гурбанова и иностранного гражданина по поводу кражи мобильных телефонов, 1 декабря на станции метро "Эльмляр Академиясы" был задержан подозреваемый в совершении этого преступления.

В результате расследований было установлено, что житель столицы, ранее судимый Ильхам Ахундов с 24 ноября по 1 декабря на разных станциях метро украл 3 мобильных телефона марок Samsung, Samsung Galaxy Note5 и İphone-6S.

Во время обыска при нем был обнаружен и взят в качестве вещественного доказательства телефон марки Iphone-6s, принадлежащий иностранному гражданину.

В Отделе полиции в метрополитене Главного управления полиции г. Баку проводится расследование.

Расследуется причастность И.Ахундова к другим преступлениям.