В бакинском метро умер пассажир

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В бакинском метро зарегистрирован факт смерти.

Начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев подтвердил Report данный факт и сказал, что инцидент произошел сегодня на станции метро "28 Мая".

По его словам, инцидент произошел в районе 15:35: "Так, житель города Баку Васиф Шамиль оглу Марданов 1953 г.р. на станции "28 Мая" почувствовал себя плохо и сошел с поезда. Ему была оказана первая помощь, вызвана скорая помощь. Но мужчина скончался до прибытия врачей. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа".

По факту ведется расследование.