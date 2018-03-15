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    В бакинском метро умер пассажир

    По факту ведется расследование

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ В бакинском метро зарегистрирован факт смерти.

    Начальник пресс-службы и отдела по связям с общественностью ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев подтвердил Report данный факт и сказал, что инцидент произошел сегодня на станции метро "28 Мая".

    По его словам, инцидент произошел в районе 15:35: "Так, житель города Баку Васиф Шамиль оглу Марданов 1953 г.р. на станции "28 Мая" почувствовал себя плохо и сошел с поезда. Ему была оказана первая помощь, вызвана скорая помощь. Но мужчина скончался до прибытия врачей. По предварительной версии, он скончался от сердечного приступа".

    По факту ведется расследование.

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