В бакинском маркете произошел пожар - ФОТО

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар.

Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Сураханском районе, в поселке Ени Гюнешли около 23:00.

В расположенном на территории жилого массива "Д" магазине "Ballı market" загорелись и взорвались электрические провода. К месту происшествия прибыли сотрудники Сураханского районного противопожарного отряда противопожарной службы МЧС. Огонь был потушен.

Во время пожара пострадал близлежащий медцентр.