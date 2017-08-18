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    В бакинском маркете произошел пожар - ФОТО

    Во время пожара пострадал близлежащий медцентр

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В Баку произошел пожар.

    Как сообщает Report, инцидент был зарегистрирован в Сураханском районе, в поселке Ени Гюнешли около 23:00.

    В расположенном на территории жилого массива "Д" магазине "Ballı market" загорелись и взорвались электрические провода. К месту происшествия прибыли сотрудники Сураханского районного противопожарного отряда противопожарной службы МЧС. Огонь был потушен.

    Во время пожара пострадал близлежащий медцентр. 

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