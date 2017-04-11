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    В бакинском кафе 41-летнему мужчине нанесено ножевое ранение

    По факту 10-м отделением полиции Гарадагского районного управления полиции ведется расследование

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ В бакинском кафе во время спора 41-летнему мужчине нанесли ножевое ранение.

    Как сообщает Report, происшествие имело место в Гарадагском районе.

    Инцидент произошел в одном из кафе в поселке Локбатан. В результате Агаев Эльхан Шихбаба оглу 1976 г.р. получил ножевое ранение от неизвестного. 

    Получивший тяжелое ранение Э. Агаев был размещен в Клиническом медицинском центре №1.

    По данному факту проводится расследование 10-м отделением полиции Гарадагского районного управления полиции.

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