Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском аэропорту произошла кража.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел.

По информации, в результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Баку Везир Алиев, подозреваемый в краже 2 февраля на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев у жителя Сумгайыта Мушфига Баширзаде кошелька, в котором находились 1008 долларов, 90 лир, 1 евро и документы.

Расследование по факту продолжается.