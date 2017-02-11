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    В Бакинском аэропорту произошла кража

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинском аэропорту произошла кража.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел.

    По информации, в результате проведенных сотрудниками Главного управления полиции оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Баку Везир Алиев, подозреваемый в краже 2 февраля на территории Международного аэропорта Гейдар Алиев у жителя Сумгайыта Мушфига Баширзаде кошелька, в котором находились 1008 долларов, 90 лир, 1 евро и документы.

    Расследование по факту продолжается. 

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