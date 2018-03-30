В Бакинской высшей школе нефти вспоминают жертв геноцида 31 марта

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Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошло собрание, посвященное Дню геноцида азербайджанцев, который отмечается 31 марта.

Как сообщили Report в БВШН, в нем приняли участие руководство, преподаватели и другие сотрудники, а также студенты вуза.

В начале собрания его участники минутой молчания почтили память жертв трагических событий 1918 года.

Выступая на мероприятии, проректор БВШН по учебе и науке Рамиз Гумбатов отметил важность донесения до мировой общественности правдивой информации о массовых расправах и геноциде азербайджанцев, совершенных армянскими националистами в марте 1918 года. Он напомнил, что впервые правовая и политическая оценка этим трагическим событиям была дана в Указе "О геноциде азербайджанцев", подписанном общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, что позволило довести факт геноцида до международного сообщества.

С кратким сообщением о геноциде азербайджанцев, столетие которого отмечается в этом году, выступил доцент БВШН, доктор философии по истории Алемдар Шахвердиев. Затем он предоставил слово студентам вуза.

Презентация "Причины и последствия мартовского геноцида" студента третьего курса Высшей школы Гурбана Гасанова, обучающегося по специальности "Инженер-нефтяник", была посвящена свидетельствам о жестоких массовых убийствах мирных жителей в Баку 31 марта 1918 года, которые совершили армянские вооруженные формирования. Он отметил, что более 10 тысяч вооруженных боевиков, подчинявшихся руководителю Бакинской коммуны Шаумяну, устроили погромы и массовую резню в Баку и его окрестностях, убив 31 марта около 8 тысяч азербайджанцев. Жертвами геноцида, совершенного 30-31 марта и 1 апреля, стали 12 тысяч человек, а многие здания и исторические памятники были преданы огню.

С презентацией на тему "Мартовский геноцид и историческая правда" выступил студент четвертого курса Руфат Абдуллаев, обучающийся по специальности "Инженер-нефтяник". Он рассказал о геноциде азербайджанцев, который был совершен армяно-большевистскими соединениями не только в Баку, но и в Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Карабахе, Нахчыване и других городах и селах, где тысячи азербайджанцев были подвергнуты жестоким пыткам и зверски убиты, а многие селения были разрушены или уничтожены.

В заключение был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о геноциде азербайджанцев в марте 1918 года.