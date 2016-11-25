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    В бакинской школе произошла драка с участием учеников, педагогов и родителей, 5 человек пострадали

    Факт расследуется 31-м отделением полиции Сураханского РУП

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В средней школе №101 имени героя Советского Союза Ами Мамедова в Сураханском районе Баку произошла драка с участием учеников, педагогов и родителей.

    Об этом Report сообщили из 31-го отделения полиции Сураханского РУП.

    По информации, в результате массовой драки пострадали 5 человек.

    Отмечается, что во время урока 11-классник Интигам Абидов избил в классе ученика 10 b класса Рамина Зейналова. Драка произошла в присутствии классного руководителя 10 b класса Айнуры Гусейнзаде.

    Выяснилось, что причиной драки явился спор между и Р.Зейналовым и его одноклассницей Гевхар Ягубовой. А И.Абидов представился как возлюбленный Г.Ягубовой.

    Узнав о драке мать Р.Зейналова Замина Зейналова пришла в школу и между ней и Г.Ягубовой завязался спор. Г.Ягубова позвала в школу мать Тамару Ягубову, дядю Орхана Мамедова и бабушку Бриллиант Мамедову.

    В результате драки 47-летняя З.Зейналова была избита. Пострадавшая помещена в 3-ю городскую клиническую больницу.

    Дядя Г.Ягубовой О.Мамедов бросился с топором на Р.Зейналова. Были избиты также Р.Зейналов и его сестра Тахмина Зейналова, а также пытавшиеся успокоить конфликтующие стороны психолог школы Матанат Рагимова и замдиректора школы Эльнара Мамедова.

    В школу прибыли сотрудники 31-го отделения полиции Сураханского РУП, которые взяли объяснительные у педагогов и родителей.

    По факту ведется расследование. 

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