В бакинской школе произошла драка с участием учеников, педагогов и родителей, 5 человек пострадали

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В средней школе №101 имени героя Советского Союза Ами Мамедова в Сураханском районе Баку произошла драка с участием учеников, педагогов и родителей.

Об этом Report сообщили из 31-го отделения полиции Сураханского РУП.

По информации, в результате массовой драки пострадали 5 человек.

Отмечается, что во время урока 11-классник Интигам Абидов избил в классе ученика 10 b класса Рамина Зейналова. Драка произошла в присутствии классного руководителя 10 b класса Айнуры Гусейнзаде.

Выяснилось, что причиной драки явился спор между и Р.Зейналовым и его одноклассницей Гевхар Ягубовой. А И.Абидов представился как возлюбленный Г.Ягубовой.

Узнав о драке мать Р.Зейналова Замина Зейналова пришла в школу и между ней и Г.Ягубовой завязался спор. Г.Ягубова позвала в школу мать Тамару Ягубову, дядю Орхана Мамедова и бабушку Бриллиант Мамедову.

В результате драки 47-летняя З.Зейналова была избита. Пострадавшая помещена в 3-ю городскую клиническую больницу.

Дядя Г.Ягубовой О.Мамедов бросился с топором на Р.Зейналова. Были избиты также Р.Зейналов и его сестра Тахмина Зейналова, а также пытавшиеся успокоить конфликтующие стороны психолог школы Матанат Рагимова и замдиректора школы Эльнара Мамедова.

В школу прибыли сотрудники 31-го отделения полиции Сураханского РУП, которые взяли объяснительные у педагогов и родителей.

По факту ведется расследование.