В больнице в Баку зарегистрирован факт смерти

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В больнице в Баку скончался 62-летний мужчина, лечащийся от цирроза.
Как сообщает Report, случай имел место в Городской клинической больнице №3.
Страдающий циррозом печени Вугар Гусейнов 1955 г.р. был помещен в одну из столичных больниц. Он скончался в отделении реанимации больницы, в которой проходил лечение. Близкие винят в смерти В.Гусейнова врачей.
Тело мужчины передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Расследование по факту продолжается.
Crime News DepartmentАвтор новости
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