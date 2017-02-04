В больнице в Баку зарегистрирован факт смерти

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В больнице в Баку скончался 62-летний мужчина, лечащийся от цирроза.

Как сообщает Report, случай имел место в Городской клинической больнице №3.

Страдающий циррозом печени Вугар Гусейнов 1955 г.р. был помещен в одну из столичных больниц. Он скончался в отделении реанимации больницы, в которой проходил лечение. Близкие винят в смерти В.Гусейнова врачей.

Тело мужчины передано в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Расследование по факту продолжается.