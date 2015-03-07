​В багаже пассажиров авиарейса Баку-Казань обнаружена опасная продукция

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В багаже авиапассажиров Казани обнаружена сушеная трава. Опасная продукция уничтожена в утилизационной печи аэропорта.

Как отмечает Report со ссылкой на Татар-информ, при досмотре ручной клади и багажа авиапассажиров, прибывших из Азербайджана, обнаружено 0,3 кг запрещенной для ввоза в Россию подкарантинной продукции – сушеной травы. Конфискованная подкарантинная продукция уничтожена путем сжигания в утилизационной печи аэропорта под контролем специалистов надзорного органа.