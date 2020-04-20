В Азербайджане задержаны рыбаки-нарушители карантина

Сотрудники Шабранского районного отдела полиции и 4-й роты полицейского полка по охране жизненно важных объектов Главного управления охраны в результате совместных мер задержали пятерых рыбаков, нарушивших правила объявленного на территории страны особого карантинного режима и ловивших рыбу на территории водоема "Тахтакёрпу", расположенного на территории Шабранского района.

Как сообщили Report в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе расследования были установлены личности задержанных - это жители города Сумгайыт Фариз Мамедов, Эльдар Джафаров и Сабухи Исмаилов, а также жители Шабранского района Зия Шукюров и Ширин Гусейнов.

Выяснилось, что эти лица на управляемом Э.Джафаровым автомобиле марки "Лада" тайно проникли на территорию водоема, где занимались отловом рыбы. В качестве вещественных доказательств у задержанных были изъяты снасти для ловли рыбы, а также четыре незаконно выловленные рыбы.

По факту в Шабранском РОП проводится расследование.