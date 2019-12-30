В Азербайджане за последнюю неделю от алкоголя погибли 4 человека, один ослеп

"За истекшую неделю было зафиксировано 8 случаев отравления спиртными напитками".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Госагентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли.

По его словам, от спиртных напитков пострадали 13 человек, четверо из которых скончались, а один ослеп.

Председатель Госагентства отметил, что в праздничные дни объекты общественного питания бывают особенно популярны: "В связи с Новым Годом ведутся интенсивные подготовки в объектах общественного питания, к встрече Нового года готовятся и семьи. Мы призываем граждан быть внимательнее при выборе продуктов питания, особенно в эти дни''.