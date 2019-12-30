 Наверх

В Азербайджане за последнюю неделю от алкоголя погибли 4 человека, один ослеп

В Азербайджане за последнюю неделю от алкоголя погибли 4 человека, оди

"За истекшую неделю было зафиксировано 8 случаев отравления спиртными напитками". 

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Госагентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли

По его словам, от спиртных напитков пострадали 13 человек, четверо из которых скончались, а один ослеп. 

Председатель Госагентства отметил, что в праздничные дни объекты общественного питания бывают особенно популярны: "В связи с Новым Годом ведутся интенсивные подготовки в объектах общественного питания, к встрече Нового года готовятся и семьи. Мы призываем граждан быть внимательнее при выборе продуктов питания, особенно в эти дни''.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!