В Азербайджане врач во время операции оставил в брюшной полости роженицы инородное тело - ФОТО

В Азербайджане врач во время операции оставил в брюшной полости роженицы инородное тело.
Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в Бардинском районе.
В последние месяцы у родившей в сентябре прошлого года в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы путем кесарева сечения жительницы района Гюнай Асадли появились сильные боли в области живота. Для выяснения причины недуга она обследовалась в одной из частных клиник Баку. Во время обследования в ее брюшной полости обнаружили кусок марли, что и вызывало сильные боли. Женщине рекомендовали перенести повторную операцию для извлечения инородного тела.
Valeh DadaşovАвтор новости