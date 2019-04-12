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В Азербайджане врач во время операции оставил в брюшной полости роженицы инородное тело - ФОТО

В Азербайджане врач при операции оставил в организме инородное тело
© Report

В Азербайджане врач во время операции оставил в брюшной полости роженицы инородное тело. 

Как сообщает карабахский центр Report, инцидент отмечен в Бардинском районе. 

В последние месяцы у родившей в сентябре прошлого года в родильном отделении Бардинской центральной районной больницы путем кесарева сечения жительницы района Гюнай Асадли появились сильные боли в области живота. Для выяснения причины недуга она обследовалась в одной из частных клиник Баку. Во время обследования в ее брюшной полости обнаружили кусок марли, что и вызывало сильные боли. Женщине рекомендовали перенести повторную операцию для извлечения инородного тела. 

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