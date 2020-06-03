В Азербайджане утвердили штрафы за неношение медмасок в ряде мест

В Азербайджане с сегодняшнего дня вступили в силу изменения в законодательство о применении штрафов за нарушение требований, связанных с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период карантинного режима.

Как сообщает Report, впредь использование индивидуальных средств защиты дыхательных путей (медицинской маски, тканевой маски, респиратора и т.д.) обязательно в следующих местах:

1.1. в транспортных средствах, используемых в междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажироперевозках (автобус, такси, метро, железная дорога и пр.);

1.2. на рынках, в закрытых объектах общественного питания, торговли и услуг (в зависимости от вида услуг, оказываемых на этих объектах, защитные средства разрешается снимать);

1.3. в зданиях государственных органов (учреждений), где осуществляется прием и обслуживание граждан;

1.4. в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, где осуществляется прием и обслуживание клиентов;

1.5. в офисах и производственных помещениях open space (открытое пространство);

1.6. в закрытых помещениях, считающихся памятниками истории и культуры, в местах поклонения, учреждениях науки и здравоохранения, социальных, культурных и других закрытых объектах;

1.7. на остановках общественного транспорта, в очередях у билетных касс, банкоматов и платежных терминалов, объектах торговли, услуг, рабочих объектах;

1.8. на открытом воздухе в общественных местах, где наблюдается скопление или тесный контакт между людьми, и невозможно соблюдение социальной дистанции;

Этот список утвержден соответствующим решением премьер-министра Али Асадова от 29 мая.

Согласно постановлению, для предотвращения массового распространения на территории Азербайджана коронавирусной инфекции (COVID-19) следует использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей (медицинские маски, тканевые маски, респираторы и т.д.) и соблюдать меры социального дистанцирования (расстояние между гражданами 1,5-2 метра).

Нарушившие требования решения будут привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджанской Республики.

Так, за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение должностными лицами нарушения этих требований, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица - 100 манатов, юридические лица - 200 манатов.

За повторное нарушение лицом, получившим административное взыскание, со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физические лица будут оштрафованы в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.

Парламент Азербайджана принял соответствующий законопроект, который вчера был утвержден главой государства.