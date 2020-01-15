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Сын арестованного главы ИВ уволен из Главного управления по борьбе с коррупцией

В Азербайджане сын экс-главы ИВ уволен из управления по борьбе с корру
© Report / Firi Salim

Уволен с работы сын бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева Рамал Гулиев, работавший в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает Report, об этом заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2019-го года.

Он сообщил, что Рамал Гулиев был сотрудником Управления: "Рамал Гулиев уволен соответствующим приказом генпрокурора по собственному желанию ". 

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