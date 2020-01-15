Сын арестованного главы ИВ уволен из Главного управления по борьбе с коррупцией

© Report / Firi Salim https://report.az/storage/news/1d6bd82ee1349908f38f7d54ab39c182/44817056-d9bc-4ae9-972b-ab6d2e8d0032_292.jpg

Уволен с работы сын бывшего главы Исполнительной власти Агстафинского района Низамеддина Гулиева Рамал Гулиев, работавший в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает Report, об этом заместитель генпрокурора, начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана Кямран Алиев сказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, посвященной итогам 2019-го года.

Он сообщил, что Рамал Гулиев был сотрудником Управления: "Рамал Гулиев уволен соответствующим приказом генпрокурора по собственному желанию ".