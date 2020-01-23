В Азербайджане разоблачен использовавший химикаты в производстве рафинада иностранец

В Азербайджане разоблачили гражданина Ирана, использовавшего дитионит натрия для отбеливания сахара-рафинад.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Руфат Рустамзаде.

По его словам, данное лицо незаконно открыло в Азербайджане цех: "В этом цехе в рафинад добавлялось указанное химическое средство. Существует технологичная последовательность, которую необходимо соблюдать".

Заместитель председателя добавил, что собранные материалы переданы в суд.