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В Азербайджане разоблачен использовавший химикаты в производстве рафинада иностранец

В Азербайджане разоблачен иностранец

В Азербайджане разоблачили гражданина Ирана, использовавшего дитионит натрия для отбеливания сахара-рафинад.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Руфат Рустамзаде.

По его словам, данное лицо незаконно открыло в Азербайджане цех: "В этом цехе в рафинад добавлялось указанное химическое средство. Существует технологичная последовательность, которую необходимо соблюдать".

Заместитель председателя добавил, что собранные материалы переданы в суд.

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