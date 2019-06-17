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В Гахе произошло землетрясение

​В Азербайджане произошло землетрясение

В Гахском районе произошло землетрясение.

Как сообщает северо-западное бюро Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.

Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.

Разрушений и погибших нет.

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