В Гахе произошло землетрясение

​В Азербайджане произошло землетрясение

17 июня, 2019 10:41

https://report.az/storage/news/62db4ba766ed575337a15a05b30e0bbb/0e510507-4589-4b6c-ade3-754ba0bc0119_292.jpg В Гахском районе произошло землетрясение. Как сообщает северо-западное бюро Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк. Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд. Разрушений и погибших нет.

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