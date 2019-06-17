В Гахе произошло землетрясение

В Гахском районе произошло землетрясение.
Как сообщает северо-западное бюро Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.
Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.
Разрушений и погибших нет.
В Гахском районе произошло землетрясение.
Как сообщает северо-западное бюро Report, подземные толчки были зарегистрированы утром в 07:40 в селе Гюллюк.
Землетрясение силой до 4 баллов длилось примерно 5-6 секунд.
Разрушений и погибших нет.
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Valeh DadaşovАвтор новости