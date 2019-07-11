В Азербайджане оштрафована строительная компания Grand Plaza

ООО Grand Plaza была оштрафована в административном порядке за нарушение рекламного законодательства Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, компания была признана виновной в нарушении статьи 428.7.1 (Размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения, паспорта технических условий и договора о разрешении, а также с нарушением их требований) Кодекса об административных проступках.

Данное административное правонарушение влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч манатов.

Жалоба, поданная компанией ООО Grand Plaza на решение Насиминского районного суда от 18 марта 2019 года, рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО Grand Plaza это строительная компания, возводящая многоэтажные дома.