В Азербайджане оштрафовали строительную компанию

ЖСК Kristal Absheron оштрафован на 5 тыс. манатов за нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд признал компанию виновной по статье 428.7.1 (размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения, паспорта технических условий и договора о разрешении, а также с нарушением их требований) Кодекса об административных проступках.

Апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Созданный в 2003 году Kristal Absheron реализует крупные строительные проекты.