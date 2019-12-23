 Наверх

В Азербайджане оштрафовали строительную компанию

В Азербайджане оштрафовали строительную компанию

ЖСК Kristal Absheron оштрафован на 5 тыс. манатов за нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщает Report, Сабаильский районный суд признал компанию виновной по статье 428.7.1 (размещение наружной рекламы без соответствующего разрешения, паспорта технических условий и договора о разрешении, а также с нарушением их требований) Кодекса об административных проступках.

Апелляционная жалоба на решение Сабаильского районного суда рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Созданный в 2003 году Kristal Absheron реализует крупные строительные проекты.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!