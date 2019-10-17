В Азербайджане мать четырех детей стала причиной поножовщины

В Масаллы произошла поножовщина.

Как сообщает южный центр Report, инцидент произошел минувшей ночью на территории автовокзала.

Между проживающим в настоящее время в Баку жителем Физулинского района Зауром Давуд оглу Гурбановым и жителем села Шарафа Масаллинского района Расимом Ханмамед оглу Ибишовым произошел конфликт. Р.Ибишов ранил З.Гурбанова ножом в область груди. Доставленный в Масаллинскую центральную районную больницу мужчина был прооперирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Причиной конфликта послужило то, что некогда сожительствующая с З.Гурбановым и расставшаяся с ним из-за разногласий мать троих детей Нурана Ахмедова живет в незарегистрированном браке в Масаллы с Р.Ибишовым.

Отметим, что Н.Ахмедова развелась с мужем, от которого имеет трех детей, и некоторое время сожительствовала с З.Гурбановым. Спустя некоторое время после рождения четвертого ребенка, она оставила его и вернулась в Масаллы. Здесь она познакомилась с Р.Ибишовым.

По факту в районном отделении полиции возбуждено уголовное дело.