В Азербайджане компанию оштрафовали на 30 тысяч евро

Палата контроля за финансовыми рынками наложила административный штраф в размере 30 тыс. евро на ООО Aztexnika LTD.

Как сообщает Report, компания была оштрафована в соответствии со статьей 430.4 Кодекса об административных правонарушениях (За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги).

Жалоба на решение Палаты рассматривается в Бакинском апелляционном суде.

Отметим, что ООО Aztexnika LTD является импортером и дистрибьютором оборудования тяжелой промышленности.