В Азербайджане компания оштрафована на 50 тыс. манатов за вырубку деревьев

Наримановский районный суд принял решение о наложении штрафа в размере 50 тыс. манатов на ООО R.R.Constructions.

Как сообщает Report, суд признал компанию виновной в нарушении статьи 253.3.1 (Незаконная рубка (изъятие), повреждение или уничтожение деревьев, кустарников и иных зеленых насаждений на лесных участках и участках, не включенных в лесной фонд) и ст. 253.5.1 (если он совершен без необходимого разрешения при ведении строительных работ и работ по благоустройству на участках озеленения, находящихся в городах и других населенных пунктах) Кодекса об административных проступках.

Апелляционная жалоба на решение Наримановского районного суда была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде.

Суд не удовлетворил апелляцию компании.