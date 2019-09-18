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В Азербайджане к дисциплинарной ответственности привлечены 6 судей, один судья уволен

​В Азербайджане к дисциплинарной ответственности привлечены 6 судей

Состоялось заседание Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, шесть судей были привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с грубыми нарушениями закона и созданием условий, способствующих коррупции, затягиванием судебного процесса и другими негативными фактами.

В частности, было принято решение об освобождении от должности судьи Бардинского районного суда Сейфали Сейфуллаева и переводе его на другую работу.

Также было принято решение на месте расследовать деятельность некоторых судей, допустивших серьезные проступки.

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