В Азербайджане к дисциплинарной ответственности привлечены 6 судей, один судья уволен

Состоялось заседание Судебно-правового совета.

Как сообщает Report, шесть судей были привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с грубыми нарушениями закона и созданием условий, способствующих коррупции, затягиванием судебного процесса и другими негативными фактами.

В частности, было принято решение об освобождении от должности судьи Бардинского районного суда Сейфали Сейфуллаева и переводе его на другую работу.

Также было принято решение на месте расследовать деятельность некоторых судей, допустивших серьезные проступки.