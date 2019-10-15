Главный психиатр: В Азербайджане число самоубийств вдвое меньше по сравнению с мировыми показателями

"Число самоубийств в Азербайджане вдвое меньше по сравнению с мировыми показателями".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал главный психиатр Азербайджана Теймур Гафаров.

"Но это не значит, что данная проблема не значима для нас. Должны быть приняты меры по предотвращению этого. В первую очередь обязанность ложится на работников здравоохранения и психологов. Но это очень сложный процесс, и потому обязанности ложатся и на других членов общества. Около 80 процентов самоубийц своей смертью как бы оставляют сообщение окружающим, зачем они это сделали, что их подвигло на это. Если мы будем более внимательны к ним, то сможем значительно уменьшить количество таких смертей", - добавил врач.