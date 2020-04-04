В Азербайджане арестованы 9 нарушителей карантинного режима

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В Азербайджане минувшим днем за нарушение особого карантинного режима в административном порядке арестованы 9 человек, оштрафованы 5 062 человека.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, с 3 по 4 апреля в результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было обнаружено 11 работающих в нарушение антиэпидемического режима объектов общепита, из которых 3 в городе Баку. Владельцы объектов были оштрафованы в административном порядке.

В течение суток всего за попытки пересечения постов и нарушения особого карантинного режима в целом были оштрафованы 5 062 человека, из которых в Баку 3 718 человек были оштрафованы в административном порядке, 9 человек арестованы в административном порядке.