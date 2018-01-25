В Азербайджане зарегистрировано 111 фактов преступлений за сутки

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана накануне зарегистрировано 111 фактов преступлений, из которых 18 раскрыты по "горячим следам".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 22 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 3 ДТП, в результате два человека погибли, еще двое пострадали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 7 фактов, связанных с наркотиками, а также 3 факта незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 19 человек.