В Азербайджане зарегистрировано 111 фактов преступлений за сутки

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана накануне зарегистрировано 111 фактов преступлений, из которых 18 раскрыты по "горячим следам".
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 22 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.
Кроме того, на автомобильных дорогах страны произошло 3 ДТП, в результате два человека погибли, еще двое пострадали.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел выявлены 7 фактов, связанных с наркотиками, а также 3 факта незаконного хранения оружия.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 19 человек.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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