В Азербайджане загорелся дом, отремонтированный вынужденным переселенцем к предстоящей свадьбе - ФОТО

Евлах. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе произошел пожар.

Как передает западное региональное бюро Report, пожар произошел в селе Аран.

Загорелся дом проживающего в селе вынужденного переселенца из Лачинского района Везирхана Новрузова.

Завершив работы в ремонтируемом к свадьбе доме, владелец ушел на ужин к тете. Спустя 2 часа родственник пострадавшего Ниджат Исмаилов пришел в дом, чтобы посмотреть ход ремонтных работ. Когда Н.Исмаилов зажег свет, произошел сопровождающийся пожаром сильный взрыв, в результате которого Н.Исмаилов получил ранения различной степени тяжести. Пострадавший госпитализирован.

На место происшествие были вызваны пожарные, которым удалось локализовать пламя и не допустить его распространение на близлежащие дома.

Отметим, что 8 декабря у вынужденного переселенца должна была состояться свадьба. Дом полностью не пригоден для жилья. По этой причине В.Новрузов вынужден оставаться у родственников.

Причины пожара устанавливаются.