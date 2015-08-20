В Азербайджане задержаны цыганки, пытавшиеся совершить кражу

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Бардинском районе задержаны цыганки, пытавшиеся совершить кражу из квартиры. Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Молла Панах Вагифа в Барде.

Так, жительница района Нушаба Фарзалиева вместе с членами своей семьи, возвращаясь домой, увидела, что две женщины пытаются покинуть их дом, забрав с собой деньги и драгоценности. Владельцы дома задержали их и позвонили в районное отделение полиции.

Выяснилось, что это две цыганки из Евлахского района, которые занимаются попрошайничеством. Они увидели, что дома никого нет и решили ограбить квартиру.

По данному факту проводится расследование в отделении полиции Бардинского района.