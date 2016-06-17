​В Азербайджане задержан мужчина, проведший за решеткой 37 лет

Кюрдямир. 17 июня. REPORT.AZ/ В Кюрдамирском районе задержан мужчина, проведший за решеткой 37 лет.

Как сообщает ширванское бюро Report, сотрудники Кюрдамирского районного отделения полиции (РОП) обнаружили 10 кустов конопли во дворе жителя села Мюртюлю Наримана Махмуд оглу Махмудова 1953 г.р. Затем в ходе обыска в его доме было обнаружено 255 г марихуаны.

В ходе следствия выявлено, что Н.Махмудов за ранее совершенные преступления в целом провел за решеткой 37 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 237.1 и 234.1 УК АР.