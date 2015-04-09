​В Азербайджане задержали председателя медицинской социально-экспертной комиссии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было расследовано обращение жителей Билясуварского и Джалилабадского районов, о незаконных действиях председателя медицинской социально-экспертной комиссии № 30 министерства труда и социальной защиты населения Хошбахта Агаевой. Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

На основе проведенных оперативных мер в соответствии с постановлением суда, она была привлечена к ответственности и взята под стражу по подозрению в вымогательстве взятки в размере 600 манатов, 500 из которых она получила в качестве взятки 13 марта в служебном кабинете административного здания медицинской социально-экспертной комиссия № 30, расположенном в Джалилабаде, а также использовании служебного положения в корыстных целях и получении взяток различных сумм от отдельных лиц. По факту в отношении Х.Агаевой возбуждено уголовное дело по ст. 311.1 (получение взятки) Уголовного кодекса и избран арест в качестве меры пресечения.

При обыске в служебном кабинете Х.Агаевой обнаружены и изъяты документы, которые могут представлять интерес для следствия.

В настоящее время следственные мероприятия по факту продолжаются.