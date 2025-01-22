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В Азербайджане задержан очередной блогер-вымогатель, шантажировавший граждан

В Азербайджане задержан очередной блогер-вымогатель, шантажировавший граждан Правоохранительные органы задержали очередного "журналиста-блогера", вымогавшего деньги у граждан под угрозой распространения порочащей информации в социальных сетях и на YouTube-каналах.
Происшествия
22 января 2025 г. 10:31
В Азербайджане задержан очередной блогер-вымогатель, шантажировавший граждан

Правоохранительные органы задержали очередного "журналиста-блогера", вымогавшего деньги у граждан под угрозой распространения порочащей информации в социальных сетях и на YouTube-каналах.

Как сообщает Report, им является житель Джалилабадского района, учредитель YouTube-канала "Baş Kanal Media Group" Рашад Шахбазов.

Злоумышленник задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД на основании жалоб пострадавших.

В МВД подтвердили информацию и сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Hədə-qorxu ilə vətəndaşlardan pul tələb edən kanal rəhbəri saxlanılıb

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