В Азербайджане задержан очередной блогер-вымогатель, шантажировавший граждан

Правоохранительные органы задержали очередного "журналиста-блогера", вымогавшего деньги у граждан под угрозой распространения порочащей информации в социальных сетях и на YouTube-каналах.
Как сообщает Report, им является житель Джалилабадского района, учредитель YouTube-канала "Baş Kanal Media Group" Рашад Шахбазов.
Злоумышленник задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД на основании жалоб пострадавших.
В МВД подтвердили информацию и сообщили, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ведется следствие.