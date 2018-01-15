 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане за выходные дни в дорожных авариях погибли 6 человек, 7 пострадали

    За период с 13 по 15 января зарегистрировано 183 факта преступлений, 38 из которых были раскрыты по горячим следам

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Обнародовано количество преступлений и дорожных аварий, зарегистрированных в Азербайджане за выходные дни.

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, за период с 13 по 15 января органами внутренних дел страны было зарегистрировано 183 факта преступлений, 38 из которых были раскрыты по "горячим следам".

    13 находившихся в розыске лиц были задержаны и переданы по назначению.

    На автомобильных дорогах Республики произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 человек погибли, 7 получили ранения.

    В результате осуществленных сотрудниками органов внутренних дел оперативно-розыскных мероприятий  выявлено 16 фактов, связанных с наркотиками.

    По подозрению в совершении преступлений  задержаны 46 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi