В Азербайджане за прошлый год 14 человек подорвались на мине

В Азербайджане за прошлый год 14 человек подорвались на мине

В течение 2020 года зафиксировано 7 взрывов мин в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Джебраильском, Физулинском и Гарадагском районах.

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В течение 2020 года зафиксировано 7 взрывов мин в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Джебраильском, Физулинском и Гарадагском районах. Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA). В результате подрывов мин 8 человек ранены, шестеро погибли. Отметим, что при обстреле армянскими вооруженными силами из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем наших населенных пунктов погибли 93 мирных граждан, ранения получили 410 человек. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

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