В Азербайджане за прошлый год 14 человек подорвались на мине

В течение 2020 года зафиксировано 7 взрывов мин в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Джебраильском, Физулинском и Гарадагском районах.
Как передает Report, об этом сообщает Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).
В результате подрывов мин 8 человек ранены, шестеро погибли.
Отметим, что при обстреле армянскими вооруженными силами из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем наших населенных пунктов погибли 93 мирных граждан, ранения получили 410 человек.